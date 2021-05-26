Поліція виявила ферму для майнінгу криптовалют у Кривому Розі

Співробітники Криворізького районного управління поліції виявили майнінгову ферму, яка працювала в одному з підвальних приміщень міста, повідомляє БiзнесЦензор.

Для зменшення власних витрат під час майнінгу зловмисники незаконно підключалися, зокрема, до комунальних електромереж.

Під час обшуку правоохоронці виявили 7 майнінг-ферм з 55 відеокартами й материнські плати, ноутбук адміністратора і 12 блоків живлення, за допомогою яких здійснювалося генерування.

Слідчі заходи проходили в рамках кримінального провадження за ч.3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.