У світі зменшується кількість заражень і смертей від COVID-19, – ВООЗ

Протягом минулого тижня кількість нових випадків і смертей від коронавірусу продовжувала зменшуватися, йдеться в щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ, повідомляє Укрiнформ.

За даними ВООЗ, за останні сім днів у світі було зареєстровано 4 144 658 нових випадків захворювання на коронавірус і 84 306 смертей від нього, що на 14% і 2% відповідно менше в порівнянні з попереднім тижнем.

Європейський регіон повідомив про найбільше зменшення кількості нових випадків захворювання і смертності за останній тиждень, за ним – регіон Південно-Східної Азії.

Кількість випадків, про які повідомляли регіони Північної та Південної Америк, Східного Середземномор'я, Африки й західної частини Тихого океану, було подібно до зареєстрованих на попередньому тижні.

Разом з тим регіон західної частини Тихого океану повідомив про найбільше збільшення кількості смертей, тоді як інші регіони поінформували про зменшення або подібні до попереднього тижня цифри.

Однак, попри глобальну тенденцію до зменшення нових випадків COVID-19 протягом останніх чотирьох тижнів, частота появи випадків COVID-19 і смертей залишається високою, а в багатьох країнах світу спостерігається значне їх збільшення.

Найбільше нових випадків захворювання за минулий тиждень зареєстровано в Індії (1 846 055; зниження на 23% в порівнянні з попереднім тижневим періодом), Бразилії (451 424, збільшення на 3%), Аргентині (213 046 нових випадків, збільшення на 41%), США (188 410, зниження на 20%) і Колумбії (107 590, зменшення на 7%).

Як зазначається, ВООЗ диференціює варіанти SARS-CoV-2, що мають найбільше значення для громадського здоров'я, як: варіант, який представляє інтерес (Variant of Interest, VOI), і варіант, що викликає занепокоєння (Variant of Concern, VOC).

Варіанти SARS-CoV-2 регулярно оцінюють по тому, чи приводять вони до змін в трансмісивності (переданні), клінічній картині й тяжкості перебігу захворювання або потребують зміни заходів реагування. Національні органи влади також можуть визначати інші варіанти, що представляють інтерес або викликають занепокоєння, на місцевому рівні.

ВООЗ назвала чотири варіанти SARS-CoV-2, що викликають занепокоєння: B.1.1.7 – "британський" штам; B.1.351 – "південноафриканський" штам; B.1.1.28.1 або P.1 – "бразильський" штам; B.1.617 – "індійський" штам.