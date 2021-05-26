10 способів допомогти дитині впоратися зі стресом

За словами фахівців, підсумкові іспити викликають сильний стрес у дітей, які відносяться до них особливо відповідально, у дітей-перфекціоністів. Тому перед здачею їм необхідна психологічна підготовка. Які основні поради фахівців, повідомляє Life.

Фізичні навантаження

Емоційні навантаження повинні компенсуватися навантаженнями фізичними. Відвідуйте з дитиною басейн, катайтеся на велосипеді або займайтеся іншими видами спорту. Як відомо, фізичні навантаження сприяють виробленню "гормону щастя", який допомагає впоратися зі стресом.

Режим

Особливо важливе дотримання режиму сну, харчування. Це надає дитині відчуття стабільності, спокою і допомагає відчувати себе більш впевнено в стресових ситуаціях.

Дихання

Один з найпростіших способів швидко впоратися зі стресом - дихальна гімнастика. Сповільніть частоту дихання до шести-семи вдихів за хвилину, тобто на один раз має піти приблизно 15 секунд.

Простір

Створіть для дитини місце, яке асоціювалося б у нього зі спокоєм і умиротворенням. Це може бути як приміщення в будинку, так і на вулиці - парки, водойми, гори. Стосується це не тільки природних об'єктів, а й, наприклад, магазину іграшок або музею. Коли такий простір знайдено, побудьте з дитиною кілька хвилин в тиші.

Смартфон

Так, як не дивно, але і цей предмет може допомогти подолати стрес. Створіть для дитини папку з фотографіями, які викликають у нього приємні емоції, посмішку, пробуджують фантазію і дарують позитивні спогади.

Таппінг

Це техніка, яка допомагає заспокоїтися, подібно дихальної гімнастики. Виглядає вона так: необхідно повільно і з певним ритмом постукувати себе по черзі лівою і правою рукою або по стегнах, або по плечу, схрещуючи при цьому руки на грудях. Але робити це потрібно по черзі. Таке просте відволікання уваги допоможе зняти напругу.

Ящик-антистрес

Зберіть з дитиною таку коробку, в якій лежали б його улюблені речі: іграшки, наклейки, модельки автомобілів, книги та інше. Тобто все те, що дарує дитині позитивні емоції

Музика

Ймовірно, у вашої дитини є улюблена музика, яка викликає у нього позитивні емоції. Запропонуйте йому скласти спеціальний плейлист для розслаблення. Причому музика необов'язково повинна бути спокійною і розміреною, це може бути і рок. Головне, щоб піднімався настрій у дитини.

Лимон

За словами вчених, лимони творять чудеса. Запах лимона або цедри нормалізує серцебиття і тиск.

Головоломки

Коли дитина нервує і хвилюється, його потрібно чимось відволікти. Тут і допоможуть логічні задачі, ребуси та інші головоломки.