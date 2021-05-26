У Миколаєві поліція затримала підозрюваного у вбивстві відомого історика
Поліцейські затримали мешканця Миколаєва, причетного до вбивства відомого краєзнавця, кандидата історичних наук Володимира Щукіна 14 травня, посилаючись на Відділ комунікації поліції Миколаївської області, повідомляє Українська правда.
Під час слідчих дій поліція встановила та розшукала зловмисника – ним виявився 29-річний мешканець міста.
Правоохоронці з’ясували, що він познайомився з істориком в одній із соціальних мереж напередодні вбивства та, зустрівшись у його помешканні, завдав 67-річному миколаївцю чисельних ножових поранень в ході конфлікту на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин.
Йому повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства та клопотатимуть про тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років.
Щукін займався складанням хроніки й аналізом трагічних подій Голокосту, що мали місце на території сучасної Миколаївської області.
Він працював на історичному факультеті Миколаївського національного інституту ім. Сухомлинського, потім був доцентом в Миколаївському навчальному Центрі Одеської державної юридичної академії.
У 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Становище єврейського населення Херсонської губернії в ХІХ - на початку XX століття". Автор понад 250 наукових, науково-методичних і науково-популярних публікацій.