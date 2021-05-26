У Миколаєві поліція затримала підозрюваного у вбивстві відомого історика

Поліцейські затримали мешканця Миколаєва, причетного до вбивства відомого краєзнавця, кандидата історичних наук Володимира Щукіна 14 травня, посилаючись на ﻿Відділ комунікації поліції Миколаївської області, повідомляє Українська правда.

Під час слідчих дій поліція встановила та розшукала зловмисника – ним виявився 29-річний мешканець міста.

Правоохоронці з’ясували, що він познайомився з істориком в одній із соціальних мереж напередодні вбивства та, зустрівшись у його помешканні, завдав 67-річному миколаївцю чисельних ножових поранень в ході конфлікту на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин.

Йому повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства та клопотатимуть про тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років.

Щукін займався складанням хроніки й аналізом трагічних подій Голокосту, що мали місце на території сучасної Миколаївської області.

Він працював на історичному факультеті Миколаївського національного інституту ім. Сухомлинського, потім був доцентом в Миколаївському навчальному Центрі Одеської державної юридичної академії.

У 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Становище єврейського населення Херсонської губернії в ХІХ - на початку XX століття". Автор понад 250 наукових, науково-методичних і науково-популярних публікацій.