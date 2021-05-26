Михайла Єфремова перевели з колонії під домашній арешт: причина

Засуджений за ДТП зі смертельним результатом актор Михайло Єфремов покинув Бєлгородську колонію, в яку вирушив відбувати покарання. Зараз він знаходиться в Москві під домашнім арештом, повідомляє Телеграф.

Причиною, через яку актора перевезли до російської столиці - справа про наркотики. Після аварії з'ясувалося, що Єфремов був під наркотичним впливом, тому паралельно зі справою про ДТП було порушено кримінальну справу про наркотики. Михайло Єфремов у справі проходить як свідок.

Варто відзначити, що поки тривають слідчі дії, акторові дозволили побути вдома в столиці та навіть дозволили прогулянки в радіусі кілометра.

Нагадаємо, що 8 вересня відомого російського актора спочатку засудили до восьми років колонії. А після апеляції суд пом'якшив його до семи з половиною років.