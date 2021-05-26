Держборг України у квітні збільшився на мільярд доларів

Станом на 30 квітня, державний і гарантований державою борг України склав 2,534 трлн грн. У доларах сума досягла $ 91,33 млрд. Про це свідчать дані Міністерства фінансів, повідомляє UBR.

За місяць розмір державного та гарантованого державою боргу зріс на 19,9 млрд грн. У доларовому еквіваленті він збільшився на $ 1,16 млрд.

Так, державний і гарантований державою зовнішній борг на кінець квітня досяг 1,492 трлн грн, або 58,89% від загальної суми. На зовнішню заборгованість довелося 41,11% - 1,042 трлн. У доларовому еквіваленті суми склали $ 53,78 млрд і $ 37,54 млрд відповідно.