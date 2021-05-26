Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти літак Ryanair

Борт літака Ryanair, після надсилання повідомлення про замінування, не прийняли аеропорти Вільнюса, Варшави, Києва і Львова. Але погодився прийнятий аеропорт Мінська. Про це президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив в середу, 26 травня, повідомляє Страна.ua.

"Чому командир екіпажу вирішив посадити в Мінську, коли до Вільнюса залишалося близько 70 кілометрів? Чому ніхто не захотів прийняти літак, коли ми повідомили про закладену вибухівку: ні Вільнюс, куди він летів, ні Варшава, ні Львів або Київ. Чому нині стражденні і ридаючі не прийняли цей літак? Злякалися відповідальності? Або комусь все-таки дуже треба було, щоб він приземлився саме в Мінську?" , - запитав президент республіки.

Нагадаємо, 23 травня літак Ryanair виконував рейс з Афін до Вільнюса, після того, як надійшло повідомлення про замінування, він здійснив посадку в Мінську. Вибухових пристроїв на борту не знайшли. Однак в літаку перебував колишній головний редактор телеграм-каналу "Нехта" Роман Протасевич разом зі своєю подругою, їх обох затримали. Дівчина Протасевича - Софія Сапіги, громадянка РФ. Їй загрожує до 12 років в'язниці.

Інцидент викликав резонанс серед інших країн. Ряд країн, в тому числі і Україна, обмежили авіасполучення з Білоруссю.