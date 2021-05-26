ДФС прийшла з обшуками до Черкаської міськради

Державна фіскальна служба проводить обшуки в Черкаській міській раді за фактом ухилення від сплати податків при здачі в оренду комунального майна, посилаючись на Facebook-сторінку відомства, повідомляє Ділова столиця.

"Співробітники ГСУ ФР ДФС України та співробітники ГУ ДФС у Черкаській області, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, викрили протизаконну схему Черкаської міської ради та ряду комунальних підприємств, направлену на ухилення від сплати податків при здачі в оренду комунального майна" , — вказують у ДФС.

Фіскали зазначили, що з початку 2017 року по теперішній час службові особи Черкаської міської ради та ряду комунальних підприємств "з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, зловживаючи своїм службовим становищем та діючі за попередньою змовою, всупереч інтересам місцевої громади, вчинили протиправні дії".

"Комунальні підприємства та бюджетні установи міста не перераховували до міського бюджету кошти від оренди майна, яке належить до комунальної власності, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді недоотримання доходів загальним фондом міського бюджету на суму близько 35 млн грн" , — йдеться в повідомленні.

Наразі, пишуть податківці, тривають обшуки з метою виявлення та вилучення документів, щодо здачі в оренду комунального майна, чорнових записів щодо існування зазначеної схеми ухилення від сплати податків та розкрадання бюджетних коштів.

Раніше співробітники Державної фіскальної служби за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрили протизаконну схему із тендерними закупівлями у міській раді Кривого Рогу.