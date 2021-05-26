Біткоїн знову піднявся вище $40 тисяч

Біткоїн подорожчав у середу, 26 травня, на 6,5% і піднявся вище 40 000 доларів вперше на цьому тижні. Волатильність на ринку криптовалют не демонструє ознак ослаблення, повідомляє РБК-Україна.

Тим не менш, біткоїн впав на 30% в цьому місяці і втратив більше 37% з рекордного максимуму в 65 000 доларів, досягнутого у квітні. Однак цього року він виріс більш ніж на 40%.

Серед драйверів недавнього спаду біткоїніів були побоювання з приводу заборон в Китаї щодо сектора, що розвивається, а також побоювання з приводу впливу на навколишнє середовище виробництва біткоїнів, енергоємного процесу, відомого як майнінг.

Минулого тижня біткоїн на дуже волатильних торгах впав до 30 066 доларів, це найнижчий показник з січня.

Крім того, північний регіон Китаю, Внутрішня Монголія, посилив кампанію проти майнінгу криптовалюти у вівторок, опублікувавши проект правил щодо викорінення бізнесу через кілька днів після того, як Пекін пообіцяв вжити жорстких заходів проти виробництва і торгівлі біткоїнами.