Стилістка назвала модні вбрання на випускний 2021

Стилістка назвала модні вбрання на випускний 2021

У 2021 році для випускниць у тренді будуть прості, але водночас жіночні й елегантні вбрання. Так, на піку популярності – ефектні сукні міні, міді з родзинкою і пишні, повідомляє Обозреватель.

Також красиво виглядати на шкільному вечорі будуть стильні костюми, що складаються з брюк або топів зі спідницями. Про це розповіла стилістка Катерина Полякова на своїй сторінці в Instagram.

  • Проста сукня

Якщо ви хочете, щоб ваш випускний образ залишався актуальним крізь роки, обирайте просту, але елегантну сукню без зайвих деталей. Крім того, не бійтеся чорного і білого кольорів. У них ви будете виглядати дуже ефектно. Але якщо вони вам не подобаються, то оберіть інший гарний відтінок.

Обирайте просту, але елегантну сукню без зайвих деталей
Обирайте просту, але елегантну сукню без зайвих деталей. Джерело: Instagram/Катерина Полякова
Не бійтеся чорного і білого кольорів
Не бійтеся чорного і білого кольорів. Джерело: Instagram/Катерина Полякова
  • Сукня міні

Якщо у вас красиві ноги, то чому не показати їх? Водночас не відкривайте занадто верх. Наприклад, це можуть бути пишні рукави-буфи або сукня на одне плече.

Якщо у вас красиві ноги, то чому не показати їх
Якщо у вас красиві ноги, то чому не показати їх. Джерело: Instagram/Катерина Полякова
  • Сукня міді з родзинками

Обрамить витончений силует, одягнувши по фігурі. До того ж врахуйте, що тканина повинна бути досить щільною, а цікава деталь у крої вітається.

Обраміть витончений силует, одягнувши по фігурі
Обраміть витончений силует, одягнувши по фігурі. Джерело: Instagram/Катерина Полякова
  • Сукня принцеси

Ніхто не може заборонити вам одягнути на випускний пишну сукню. Щоб не виглядати як з початку 2000-х, постарайтеся зробити образ легким.

Ніхто не може заборонити вам одягнути на випускний пишну сукню
Ніхто не може заборонити вам одягнути на випускний пишну сукню. Джерело: Instagram/Катерина Полякова
  • Костюм

Якщо ви підходите до вибору випускного вбрання раціонально, то віддайте перевагу хорошому костюму, який стане в нагоді та після заходу.

Якщо ви підходите до вибору випускного вбрання раціонально, то віддайте перевагу хорошому костюму
Якщо ви підходите до вибору випускного вбрання раціонально, то віддайте перевагу хорошому костюму. Джерело: Instagram/Катерина Полякова
  • Топ і спідниця/штани

Це ще одне рішення для тих, хто думає наперед. Знайдіть стильні гарні верх і низ, які зможете носити окремо і після свята.

Це ще одне рішення для тих, хто думає наперед
Це ще одне рішення для тих, хто думає наперед. Джерело: Instagram/Катерина Полякова

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