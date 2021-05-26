Стилістка назвала модні вбрання на випускний 2021

У 2021 році для випускниць у тренді будуть прості, але водночас жіночні й елегантні вбрання. Так, на піку популярності – ефектні сукні міні, міді з родзинкою і пишні, повідомляє Обозреватель.

Також красиво виглядати на шкільному вечорі будуть стильні костюми, що складаються з брюк або топів зі спідницями. Про це розповіла стилістка Катерина Полякова на своїй сторінці в Instagram.

Проста сукня

Якщо ви хочете, щоб ваш випускний образ залишався актуальним крізь роки, обирайте просту, але елегантну сукню без зайвих деталей. Крім того, не бійтеся чорного і білого кольорів. У них ви будете виглядати дуже ефектно. Але якщо вони вам не подобаються, то оберіть інший гарний відтінок.

Обирайте просту, але елегантну сукню без зайвих деталей. Джерело: Instagram/Катерина Полякова

Не бійтеся чорного і білого кольорів. Джерело: Instagram/Катерина Полякова

Сукня міні

Якщо у вас красиві ноги, то чому не показати їх? Водночас не відкривайте занадто верх. Наприклад, це можуть бути пишні рукави-буфи або сукня на одне плече.

Якщо у вас красиві ноги, то чому не показати їх. Джерело: Instagram/Катерина Полякова

Сукня міді з родзинками

Обрамить витончений силует, одягнувши по фігурі. До того ж врахуйте, що тканина повинна бути досить щільною, а цікава деталь у крої вітається.

Обраміть витончений силует, одягнувши по фігурі. Джерело: Instagram/Катерина Полякова

Сукня принцеси

Ніхто не може заборонити вам одягнути на випускний пишну сукню. Щоб не виглядати як з початку 2000-х, постарайтеся зробити образ легким.

Ніхто не може заборонити вам одягнути на випускний пишну сукню. Джерело: Instagram/Катерина Полякова

Костюм

Якщо ви підходите до вибору випускного вбрання раціонально, то віддайте перевагу хорошому костюму, який стане в нагоді та після заходу.

Якщо ви підходите до вибору випускного вбрання раціонально, то віддайте перевагу хорошому костюму. Джерело: Instagram/Катерина Полякова

Топ і спідниця/штани

Це ще одне рішення для тих, хто думає наперед. Знайдіть стильні гарні верх і низ, які зможете носити окремо і після свята.