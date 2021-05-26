В ОАЕ заходи дозволять відвідувати тільки вакцинованим особам

Представник сектора охорони здоров'я Фаріда аль-Хосані заявила, що в ОАЕ з початку червня для відвідування будь-яких заходів необхідно пройти вакцинацію від коронавірусу і надати негативний тест на COVID-19, повідомляє "Интерфакс".

Охочі відвідати певний захід повинні будуть зробити щеплення і надати результати тесту, зробленого не пізніше ніж за 48 годин до заходу. Крім того, необхідно буде показати електронний лист про допуск на захід у спеціальному мобільному застосунку для відвідування заходів.

Уточнюється, що правила набудуть чинності 6 червня 2021 року.

За даними західних ЗМІ, нововведення стосуються відвідування спортивних, культурних, громадських заходів, а також виставок.

Аль-Хосані також наголосила на необхідності дотримуватися під час заходів усіх запобіжних заходів, зокрема носити маски й виконувати правила соціального дистанціювання.

ОАЕ перебуває на провідних позиціях за швидкістю розподілу вакцин від COVID-19 на кожні 100 осіб.

Регіональні ЗМІ нагадують, що минулого тижня в ОАЕ оголосили про зняття низки обмежень на розваги, заповнюваність готелів, проведення концертів і весіль у Дубаї на час випробувального періоду в один місяць. Крім того, туристичний центр Дубая тоді оголосив, що відвідувати музичні концерти, спортивні, соціальні заходи можуть тільки ті жителі, котрі пройшли вакцинацію від COVID-19.

В ОАЕ вакцинацію пройшли понад 78% населення віком старше 16 років і 84,5% жителів віком 60 років і старше. При цьому ЗМІ не уточнюють, ідеться про дві дози препаратів від коронавірусу чи про одне щеплення. В ОАЕ за час пандемії виявили понад 559 тис. випадків COVID-19, понад 1,6 тис. інфікованих померли.