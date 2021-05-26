4 знака Зодіаку, які приймають все занадто близько до серця

Деякі люди просто занадто серйозно до себе ставляться. Вони не вміють жартувати над собою і сприймають все як особисту образу, повідомляє Клубер.

Ці люди не вірять, що сказане вголос не завжди потрібно сприймати буквально, і часто псують навколишнім настрій.

З точки зору астрології наступні 4 знаки Зодіаку приймають все занадто близько до серця:

Близнюки

Всі Близнюки - вискочки. Вони вірять у свою перевагу і перевагу своїх ідей. І коли хтось руйнує їх ідилію своєю критикою, вони просто не приймають її та починають дутися або хмуритися.

Діва

Діви думають, що є центром Всесвіту. Їм здається, що всі навколо говорять тільки про них. Якщо ви спробуєте спустити їх з небес на землю, вони пошлють вас подалі та повернуться до своїх нарциссическим переконанням.

Ваги

Оскільки Терези вважають себе благословенням для цього світу, їм складно повірити, що людям може щось в них не подобатися або що в їх компанії комусь може бути невесело. Якщо поруч з Терезами хтось бурчить, вони думають, що це якось пов'язано з ними.

Риби

Люди, народжені під знаком Риб, схильні до прояву надмірної чутливості та емоційності. Вони щиро вірять, що світ крутиться навколо них. Наприклад, якщо ви поскаржитеся їм на спекотну погоду, Риби подумають, що вам набридла їхня компанія і що вони викликають у вас роздратування.