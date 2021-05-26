Світлана Фус розповіла, як приготувати смачну запіканку з кабачків

Відомий дієтолог Світлана Фус поділилася смачним способом, як можна урізноманітнити свій раціон, якщо ви любите кабачки, повідомляє Телеграф.

На своїй сторінці в Інстаграм Світлана опублікувала рецепт смачної запіканки з кабачків та помідорів.

Інгредієнти:

Кабачки 800 г⁣⁣ ⠀

Помідори 1 шт⁣⁣ ⠀

Яйця 2 шт⁣⁣ ⠀

Сіль за смаком ⠀

Твердий сир 120 г⁣⁣ ⠀

Пшеничне борошно 120 г⁣⁣ ⠀

Рослинна олія 1 ч.л. ⁣⁣⠀

Приготування: