Світлана Фус розповіла, як приготувати смачну запіканку з кабачків

Світлана Фус розповіла, як приготувати смачну запіканку з кабачків

Відомий дієтолог Світлана Фус поділилася смачним способом, як можна урізноманітнити свій раціон, якщо ви любите кабачки, повідомляє Телеграф.

На своїй сторінці в Інстаграм Світлана опублікувала рецепт смачної запіканки з кабачків та помідорів.

Інгредієнти:

  • Кабачки 800 г⁣⁣ ⠀
  • Помідори 1 шт⁣⁣ ⠀
  • Яйця 2 шт⁣⁣ ⠀
  • Сіль за смаком ⠀
  • Твердий сир 120 г⁣⁣ ⠀
  • Пшеничне борошно 120 г⁣⁣ ⠀
  • Рослинна олія 1 ч.л. ⁣⁣⠀

Приготування:

  • Кабачки помийте, обсушіть. Якщо у кабачків шкірка груба, очистить її. У молодих плодів шкірка ніжна, її можна не зрізати. Натріть кабачки на купній терке.⁣⁣ Кабачкову масу відіжміть від зайвого соку, щоб вона не була занадто рідкою. Додайте до кабачків яйця, добре перемішайте.⁣⁣ ⠀
  • Подрібнити сир.⁣⁣ ⠀
  • Половина натертого сиру додайте до кабачкової маси, посоліть, перемішайте. При додаванні солі обов'язково враховуйте смак сиру, щоб готову страву не вийшло пересоленим. Просить в отриману масу борошно, добре перемішайте. Повинна вите в'язка, густувата маса.⁣⁣ ⠀
  • Наріжте помідор круглими скибочками. Викладіть їх поверх кабачкового слоя.⁣⁣ Зверху посипте запіканку рівномірно залившимся сиром.⁣⁣ ⠀
  • Випікати 30 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці. ⁣⁣⠀

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