Світлана Фус розповіла, як приготувати смачну запіканку з кабачків
Відомий дієтолог Світлана Фус поділилася смачним способом, як можна урізноманітнити свій раціон, якщо ви любите кабачки, повідомляє Телеграф.
На своїй сторінці в Інстаграм Світлана опублікувала рецепт смачної запіканки з кабачків та помідорів.
Інгредієнти:
- Кабачки 800 г ⠀
- Помідори 1 шт ⠀
- Яйця 2 шт ⠀
- Сіль за смаком ⠀
- Твердий сир 120 г ⠀
- Пшеничне борошно 120 г ⠀
- Рослинна олія 1 ч.л. ⠀
Приготування:
- Кабачки помийте, обсушіть. Якщо у кабачків шкірка груба, очистить її. У молодих плодів шкірка ніжна, її можна не зрізати. Натріть кабачки на купній терке. Кабачкову масу відіжміть від зайвого соку, щоб вона не була занадто рідкою. Додайте до кабачків яйця, добре перемішайте. ⠀
- Подрібнити сир. ⠀
- Половина натертого сиру додайте до кабачкової маси, посоліть, перемішайте. При додаванні солі обов'язково враховуйте смак сиру, щоб готову страву не вийшло пересоленим. Просить в отриману масу борошно, добре перемішайте. Повинна вите в'язка, густувата маса. ⠀
- Наріжте помідор круглими скибочками. Викладіть їх поверх кабачкового слоя. Зверху посипте запіканку рівномірно залившимся сиром. ⠀
- Випікати 30 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці. ⠀