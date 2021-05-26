Термінові "нормандські" переговори щодо Донбасу пройдуть онлайн

Сьогодні у режимі відеоконференції політичні радники лідерів країн "Нормандської четвірки" обговорять припинення вогню на Донбасі й обмін полоненими. Інформацію про переговори підтвердив речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович, повідомляє Сьогодні.

З боку України участь в переговорах візьме керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Останній раз лідери країн "Нормандської четвірки" зустрічалася у грудні 2019-го.

Відео: Сьогодні

Нещодавно Андрій Єрмак терміново скликав "нормандську" зустріч. У ТКГ розповіли, що Київ хоче негайно обговорити:

повернення до суворого дотримання режиму повного припинення вогню на фронті;

розблокування переговорів щодо Донбасу;

організацію нової зустрічі лідерів "нормандського формату" (тому що не реалізуються багато рішень Паризького саміту 2019 року).

Попередня зустріч радників "четвірки" відбулася 19 квітня, де говорили про механізми реагування на обстріли й про новий мирний план – т. зв. кластери.