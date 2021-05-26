Термінові "нормандські" переговори щодо Донбасу пройдуть онлайн
Сьогодні у режимі відеоконференції політичні радники лідерів країн "Нормандської четвірки" обговорять припинення вогню на Донбасі й обмін полоненими. Інформацію про переговори підтвердив речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович, повідомляє Сьогодні.
З боку України участь в переговорах візьме керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Останній раз лідери країн "Нормандської четвірки" зустрічалася у грудні 2019-го.
Нещодавно Андрій Єрмак терміново скликав "нормандську" зустріч. У ТКГ розповіли, що Київ хоче негайно обговорити:
- повернення до суворого дотримання режиму повного припинення вогню на фронті;
- розблокування переговорів щодо Донбасу;
- організацію нової зустрічі лідерів "нормандського формату" (тому що не реалізуються багато рішень Паризького саміту 2019 року).
Попередня зустріч радників "четвірки" відбулася 19 квітня, де говорили про механізми реагування на обстріли й про новий мирний план – т. зв. кластери.