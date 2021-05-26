У Казахстані вандали розмалювали космічний корабель

На найбільший в світі космодром Байконур, що в Казахстані, проникли вандали. Вони намалювали графіті на недобудованому космічному кораблі "Буран".

Про це повідомляють Вести.

На кораблі видно написи: "Юра, ми приїхали" і "Перш ніж лізти до зірок, людині потрібно навчитися жити на Землі".

Вандал, який розмалював "Буран", порівняв себе з Гагаріним:

Радянський космічний корабель "Буран" розробляло НВО "Блискавка" в 1980-і роки в рамках програми "Енергія - Буран".

Передбачалося, що "Буран" зможе доставляти на орбіту і повертати на Землю космічні апарати, вантажі і космонавтів, виконуючи як пілотовані польоти, так і польоти без екіпажу.

Перший і єдиний політ "Буран" здійснив в листопаді 1988 року. У 1993 році програму "Енергія - Буран" офіційно закрили.