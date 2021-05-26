Комісія з Трухановим в Одесі хоче внести електросамокати в ПДР

Через збільшення кількості в Одесі випадків травм молоді в результаті падіння або зіткнення електросамокатів на засіданні міської комісії ТЕБ та НС прийняли рішення звернутися до ВР для термінового розв'язання питання їх використання і внесення електросамокатів в ПДР. Про це заявив мер міста Геннадій Труханов, повідомляє Телеграф.

За його словами, неповнолітні діти "повинні користуватися електросамокатами тільки під наглядом батьків".

Він також планує тимчасово ввести заборону компаніям, які займаються прокатом самокатів, на хаотичне розміщення електросамокатів на період, поки служби міста не розроблять схему зонування, де позначать місця стоянки самокатів, а також режим їх використання та дозволену швидкість руху для кожної зони.