У центрі Дніпра проводять археологічні розкопки
У центрі Дніпра перед реконструкцією Успенської площі фахівці проводять археологічні розкопки, повідомляє УНИАН.
Про це на своїй сторінці у Facebook пише начальниця управління охорони культурної спадщини Дніпровського міської ради Надія Лиштва.
«Звичайно, перед реконструкцією скверу на площі Успенській буде проведено необхідне за законодавством шурфування. А поки ще не розпочалась власне реконструкція скверу, а йде необхідна для функціонування міста заміна міських комунікацій, попередні археологічні розвідки проводять спеціалісти Дніпровської археологічної експедиції», – зазначила вона.
Вона додала, що у межах скверу імені Кирила та Мефодія у 1797 – 1838 роках розташовувалась перша дерев’яна п’ятиглава Успенська церква, яка після зведення кам’яного собору була розібрана.
«Межі розкопів під заміну комунікацій знаходяться поза зоною ймовірного розташування дерев’яної церкви», – запевнила Надія Лиштва.