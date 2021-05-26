У центрі Дніпра проводять археологічні розкопки

У центрі Дніпра перед реконструкцією Успенської площі фахівці проводять археологічні розкопки, повідомляє УНИАН.

Про це на своїй сторінці у Facebook﻿ пише начальниця управління охорони культурної спадщини Дніпровського міської ради Надія Лиштва.

«Звичайно, перед реконструкцією скверу на площі Успенській буде проведено необхідне за законодавством шурфування. А поки ще не розпочалась власне реконструкція скверу, а йде необхідна для функціонування міста заміна міських комунікацій, попередні археологічні розвідки проводять спеціалісти Дніпровської археологічної експедиції», – зазначила вона .

Вона додала, що у межах скверу імені Кирила та Мефодія у 1797 – 1838 роках розташовувалась перша дерев’яна п’ятиглава Успенська церква, яка після зведення кам’яного собору була розібрана.