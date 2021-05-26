Південну виправну колонію в Одесі виставили на продаж
Фонд державного майна України виставив на приватизаційний аукціон колишню одеську колонію.
Як повідомила пресслужба Фонду у Facebook, об'єкт складається з інженерних мереж та будівель загальною площею 52, 47 тис. кв.м., які розташовані на земельній ділянці 5,98 га.
Приватизаційний аукціон назначено на 25 червня, стартова ціна складає 223,25 млн грн.
Установа не працює з червня 2019 року, проте на її утримання держава щорічно витрачає понад 18 млн грн.
"Приватизація цього масштабного об'єкта дозволить залучити кошти на розбудову нової в'язничної інфраструктури європейського типу, а також створити в Одесі новий сучасний простір", - зазначено в повідомленні.