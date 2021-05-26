ЄС затвердить черговий пакет санкцій проти Лукашенка

Європейський Союз має намір прийняти четвертий пакет санкцій проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка в червні, повідомляє Европейская правда.

"Четвертий пакет санкцій відносно Білорусі повинен бути прийнятий в червні. Тоді ж повинні бути складені списки осіб, відповідальних за вимушену посадку рейсу Ryanair", - написав кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Секторальні санкції, ймовірно, займуть трохи більше часу, але мета - зробити це до літніх канікул ЄС в серпні", - додав журналіст.

Як повідомлялося, саміт ЄС визначив жорсткі санкції щодо білоруської авіагалузі.

Рада ЄС має ухвалити юридичну заборону для авіакомпаній з Білорусі використовувати повітряний простір ЄС - як транзитом, так і для рейсів в аеропорти ЄС.

Таким чином, для білоруської авіакомпанії "Бєлавіа" закриється західний напрямок, доступними залишаться рейси майже виключно в російські аеропорти. Україна, як відомо, також оголосила про припинення авіасполучення з Білоруссю.