Промоутер Ф'юрі наїхав на Усика

Промоутер Тайсона Ф'юрі Френк Уоррен відреагував на заяву Едді Хірна, промоутера Ентоні Джошуа, який звинуватив Ф'юрі в зриві бою з Джошуа, повідомляє Сегодня.

За словами Уоррена, навіть якби їм вдалося вирішити питання з Деонтеєм Уайледром, поєдинок Ф'юрі vs Джошуа зірвався б - але вже через вимоги Олександра Усика.

"На початку року всі залучені сторони - бійці, промоутери, менеджери - підписали контракт про те, як будуть проходити переговори. У цій угоді був пункт, який ясно давав зрозуміти, що стосовно Ф'юрі має місце арбітражна ситуація з Уайлдером. Всі про це знали "

"У той же час Усик готував аналогічний судовий процес, який приховували або ігнорували"

"Тому, навіть якщо б ми виграли арбітраж з Уайлдером, Усик (як обов'язковий претендент на поєдинок з Джошуа) все одно подав би на нас в суд. Олександр шукав би інший судову заборону, щоб зупинити переговори щодо бою Ф'юрі-Джошуа, якби вони тривали "

"Там був ще один пункт про конфіденційність, який Едді Хирн відразу ж порушив. Щотижня з його боку були якісь новини. І це викликало велику плутанину", - наостанок вколов Хірна в коментарі The Sun Френк Уоррен.

Раніше Едді Хирн заявив, що команда Ф'юрі навіть не спробувала врятувати бій з Ентоні Джошуа, хоча могла зробити це, розірвавши контракт з Деонтеєм Уайлдером.

"Ти не тільки коштував мені 50-60 мільйонів доларів, ти коштував мені найбільшого бою всіх часів", - звинуватив Ф'юрі Хирн.

Нагадаємо, арбітражний суддя зобов'язав Ф'юрі провести третій бій з Уайлдером. Вони планують побитися 24 липня. Поєдинок Джошуа - Усик може відбутися 21 або 28 серпня.