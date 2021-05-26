Начальницю відділу в Родовід Банку підозрюють у крадіжці 450 тис. грн

Подільська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру начальниці відділу грошового обігу та касових операцій АТ "Родовід Банк" за фактом привласнення грошових коштів банківської установи. Про це повідомляється на сайті Київської міської прокуратури, повідомляє UBR.

Згідно з повідомленням, крадіжку зі сховища банку на 450 тис. грн зробила керівник відділу АТ "Родовід Банк" у лютому 2020 року.

Відзначається, що, маючи доступ до грошових коштів, які зберігалися в сховищі банку, зловмисниця безперешкодно проникла в нього і без будь-яких законних підстав вилучила звідти 450 тис. грн, які привласнила й отримала можливість розпорядитися на свій розсуд.