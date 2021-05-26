У Харкові засвітився культовий японський спорткар 70-х

У Харкові помітили купе Nissan Datsun 280Z. Цей автомобіль є одним з найвідоміших японських спорткарів 70-х і в Україні всього декілька таких моделей, повідомляє Обозреватель.

Nissan/Datsun 280Z представили в 1975 році. Він був оновленням моделей 240Z і 260Z, які випускалися з 1969 року. 240Z була розроблена командою під керівництвом глави Nissan's Sports Car Styling Studio Йосіхіко Мацуо.

Всі моделі мали незалежну підвіску Макферсон, яку запозичили з Datsun Laurel C30, і задні стійки Чепмен. Передні гальма були дисковими, а задні – барабанні.

Головна відмінність 280Z – це інжекторний 2,8-літровий шестициліндровий двигун, який видає 170 к.с. З ним він розганявся до "сотні" за майже 9 секунд, а максимальна швидкість складала 205 км/год.

Для 70-х спорткар мав дуже хорошу керованість і був не дуже дорогим. Він був досить популярний і його випустили в понад 150 000 примірниках.

Автомобіль, який помітили в Харкові, відрізняється ще й тюнінгом в стилі тих років. Він отримав новий передній бампер і розширювачі арок.