За порушення валютного законодавства штрафуватимуть

Кабінет міністрів ухвалив Порядок застосування податковими органами заходів впливу у вигляді штрафних санкцій до юридичних осіб (крім уповноважених установ) за порушення вимог валютного законодавства. Штрафи складатимуть 25-50% від суми операцій, повідомляє РБК-Україна.

Постанова ухвалена під час засідання уряду 26 травня, яке транслювалася в Youtube.

Згідно з документом, податкові органи будуть застосовувати заходи впливу у вигляді штрафних санкцій за кожний вид порушення вимог валютного законодавства, встановлених законом та/або визначених нормативно-правовими актами Національного банку.

Зокрема, податкові органи застосовують штрафні санкції у розмірі 25% суми операції, проведеної з порушенням валютного законодавства.

Ті самі дії, вчинені повторно юридичною особою (крім уповноважених установ), до якої протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу (штрафної санкції) у розмірі 50% від суми операції.