Українські COVID-сертифікати планують запустити на початку липня

Запуск цифрових COVID-сертифікатів заплановано на початок липня, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Що стосується COVID-паспортів або COVID-сертифікатів. Європейський Союз перебуває на фінальній стадії узгодження таких паспортів. Його наявність буде необхідною умовою для подорожей Європою, а тому Україна діє синхронізовано з європейськими партнерами. Запуск наших цифрових сертифікатів заплановано на початок липня", – сказав Шмигаль на засіданні уряду в середу.

Прем'єр наголосив, що ці сертифікати діятимуть у Європі.