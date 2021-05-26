Як першу леді супроводжували на презентацію нового шкільного меню

25 травня, дружина Володимира Зеленського - Олена вперше вийшла в прямий ефір на українському телебаченні і презентувала свою реформу шкільного харчування. Перша леді прибула на зйомки ранкового шоу, повідомляє Страна.ua.

Кореспонденти зустріли кортеж Зеленської на вулиці Кирилівській. Автоколона складалася з трьох автомобілів. Машина самої Олени - це броньований Mercedes S класу.

Був також позашляховик Toyota Prado, який виконує функцію прикриття. На третьому джипі Mercedes були дві супутниці Леді Зе. Можливо, це стиліст і прес-аташе.

Бійці УДО, які перевіряють локацію перед візитом першої леді, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Незадовго до появи Олени Зеленської, до будинку підтягнулися співробітники Управління держохорони. Так звані "розвідники". Двоє кремезних хлопців і одна дівчина оглянули територію і потім контролювали периметр. Саму ж Олену супроводжували четверо охоронців найближчого оточення.

Леді Зе і відомий кухар готують під час ранкового шоу, фото: instagram.com

За 25 хвилин прямого ефіру дружина Зеленського разом з кулінарним експертом Євгеном Клопотенко приготували кілька страв. І розповіли про те, що в новому шкільному меню буде 160 позицій. За словами Олени, зміни введуть з 1 вересня. Кабінет міністрів затвердив нові норми і правила організації харчування в навчальних закладах і дитячих закладах оздоровлення.

По закінченню блоку з першої леді, вона поспішно покинула студію. Кортеж Зеленської поїхав в напрямку Офісу Президента.

На шляху до ОП, машини леді Зе кілька разів незначно порушили правила дорожнього руху, повертаючи не зі свого ряду. Автомобіль прикриття періодично виїжджав на сусідню смугу руху, щоб не дати можливість обігнати кортеж.

Уже в "урядовому кварталі" кореспонденти звернули увагу на регулювальників руху, які робили так званий "зелений коридор". Вони традиційно забезпечують вільні дороги в центрі Києва для перших осіб держави.

Як тільки іномарки першої леді проїхали повз першого регулювальника, він зупинив всіх автомобілістів, які слідували за кортежем, таким чином відрізавши весь потік. Через кілька хвилин після проїзду колони світлофори запрацювали, а поліцейські покинули перехрестя.