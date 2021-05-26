В Україні з'явилася ще одна військово-цивільна адміністрація

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №210 / 2 021 "Про освіту військово-цивільної адміністрації" в Донецькій області. Про це, з посиланням на пресслужбу президента, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"На виконання закону України "Про військово-цивільних адміністраціях" постановляю утворити Слов'янську міську військово-цивільну адміністрацію Краматорського району Донецької області", - зазначено в документі.

Командувачу об'єднаних сил, голові Донецької обласної державної адміністрації доручено здійснити відповідно до закону України "Про військово-цивільні адміністрації" заходи, пов'язані з утворенням військово-цивільної адміністрації.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.