Картопляні зрази із традиційними та найнесподіванішими начинками

Картопляні зрази із традиційними та найнесподіванішими начинками

Зрази – дуже актуальна їжа в картопляне міжсезоння. Зараз ми переключилися на молоду картоплю, яку варимо і запікаємо, а от стару можна використовувати за одним з її найсмачніших призначень. У цій добірці – рецепти зраз. І не тільки з грибами і капустою, а й з фаршем, курячим філе, яловичою печінкою і навіть сиром, повідомляє Сегодня.

Зрази із сиром

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Фото: instagram.com/legkogotovit/

Інгредієнти

  • 300 г – картопляне пюре
  • 1 шт. – яйце
  • 50 г – сир
  • 4-5 ст. л. – борошно
  • сіль, спеції, зелень – за смаком

Спосіб приготування

  1. Змішати пюре з яйцем, спеціями, зеленню. Якщо тісто рідке, додати борошна.
  2. Сир нарізати на невеликі шматочки.
  3. Сформувати шайбочки, всередину покласти сир, заліпити тісто.
  4. Обваляти в борошні та смажити на розігрітій олії до золотистої скоринки з двох боків.

Зрази з капустою

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Фото: instagram.com/vegmarin/

Інгредієнти для тіста

  • 500 – г вареної картоплі
  • 50 г – цільнозернового пшеничного борошна
  • гранульований часник
  • спеції для картоплі
  • сіль, перець

Для начинки

  • 400 г – білокачанної капусти
  • по 1 шт. – цибулі, моркви
  • лаврове листя, сіль, перець
  • 1 ст. л. – олії

Спосіб приготування

  1. Дрібно нашатковану капусту, натерту моркву, нарізану цибулю тушкувати на олії. Додати лаврове листя, сіль, перець і воду за необхідності. Тушкувати до готовності.
  2. Для тіста охолоджену картоплю перетворити в пюре. Додати всі інші інгредієнти і замісити тісто. Тісто виходить досить м'яке і трохи прилипає до рук.
  3. На робочу поверхню насипати борошно. Відокремити невеликий шматочок тіста, обваляти в борошні, притиснути долонею так, щоб вийшов млинець. У центр покласти столову ложку начинки, защипнути краї і сформувати зраз овальної форми.
  4. Обсмажити на олії з двох боків.

Горохово-картопляні зрази з грибами

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Фото: instagram.com/ochen_vkysnaya_kotleta/

Інгредієнти для тіста

  • 400 г – горох
  • 300 г – картопля
  • 1 ч. л. – сіль

Для начинки

  • 300 г – гриби
  • 1 шт. – цибуля ріпчаста
  • 2 зуб. – часник
  • 3 ст. л. – олія
  • сіль, перець – за смаком

Для соусу

  • 1 ст. л. – пшеничне борошно
  • 100 г – гриби
  • сіль, мускатний горіх мелений, зелень – за смаком
  • 300 мл – молоко рисове (обо овочевий бульйон)

Спосіб приготування

  1. Горох промити і замочити в холодній воді на ніч. Відварити в підсоленій воді до стану густого пюре. Картоплю також відварити, потовкти. Обидва пюре з'єднати і перемішати, за необхідності посолити. Остудити.
  2. Цибулю і гриби нарізати дрібними кубиками й обсмажити до золотистого кольору. Додати подрібнений часник, сіль і перець. Обсмажити ще близько хвилини.
  3. З 2 столових ложок пюре сформувати корж. В середину покласти 1 ст. л. начинки. Сформувати зрази. Тісто можна посипати борошном, щоб не липло до рук.
  4. Обсмажити зрази з двох боків.
  5. Для соусу гриби нарізати на невеликі шматочки, злегка обсмажити, додати 1 ст. л. без гірки борошна, перемішати і додати рослинне молоко, замість молока можна використовувати просто воду або овочевий бульйон. Розмішати, посолити і додати мускатний горіх. Проварити на невеликому вогні близько хвилини, якщо соус дуже сильно загусне, можна додати ще рідини.
  6. Полити зрази соусом і посипати зеленню.

Картопляні зрази з фаршем

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Фото: instagram.com/alfgalina1803/

Інгредієнти

  • 6 шт. – середнього картоплі
  • 200 г – фаршу (свинина, курка)
  • 1 шт. – яйцо
  • 3 ст. л. – борошна
  • сіль – за смаком

Спосіб приготування

  1. Обсмажити фарш на 2-3 столових ложках олії, перекласти в миску.
  2. Відварити картоплю, перетворити на пюре, охолодити.
  3. Додати в картопля яйце і борошно, вимісити однорідне картопляне тісто-пюре.
  4. Сформувати коржі. У центр кожного викласти фарш, сформувати зрази і обваляти в борошні.
  5. Обсмажити до золотистої скоринки з двох боків.

Зрази з куркою

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Фото: instagram.com/yammy_recepts/

Інгредієнти

  • 900 г – картопля
  • 400 г – куряче філе
  • 1 шт. – яйце
  • 2 ш. – цибуля
  • 3 ст. л. – борошно пшеничне
  • 100 г – сухарі панірувальні
  • сіль, перець, спеції – за смаком

Спосіб приготування

  1. Очищену картоплю відварити 20 хвилин з моменту закипання.
  2. Цибулю і куряче філе порізати дрібно. Обсмажити цибулю і м'ясо до повної готовності.
  3. Картоплю перетворити на пюре, остудити і вбити яйце, перемішати. Додати борошно і перемішати, доки тісто не стане зручним для формування зраз.
  4. У смажене м'ясо з цибулею додати дрібку перцю, перекрутити його через м'ясорубку двічі.
  5. Сформувати зрази і обваляти в панірувальних сухарях з усіх боків.
  6. Смажити до золотистої скоринки.

Зрази з печінкою

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Фото: instagram.com/__helena__86/

Інгредієнти

  • 750 г – картоплі
  • 1 шт. – яйце
  • 50 г – сиру
  • 50 г – борошна пшеничного цільнозернового

Для паштету

  • 500 г – яловичої печінки
  • 2 шт. – морквини
  • 1 шт. – цибуля
  • лаврове листя, спеції – за смаком
  • 2 зуб. – часнику

Спосіб приготування

  1. Цибулю і моркву подрібнити і обсмажити на краплі олії. Додати води і протушкувати.
  2. Печінку відварити з лавровим листям і перцем 20 хвилин. Додати до овочів і залити половиною бульйону. Протушкувати все разом 15 хвилин. Остудити і подрібнити блендером.
  3. Відварити картоплю в мундирі. Очистити і подрібнити м'ясорубкою. Додати яйце, тертий сир, спеції. Перемішати.
  4. Додати борошно, замісити тісто і сформувати зрази з начинкою. Відправити в холодильник на 30 хвилин.
  5. Смажити до готовності.

Зрази з картопляного пюре з грибною начинкою

Зрази з картоплею та грибами
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 6-8 картоплин
  • 300 г печериць
  • 2 середні цибулини
  • 3-4 ст. л. борошна
  • 2 яйця
  • 1 зубчик часнику
  • 1 лаврове листя
  • 3-4 горошини духмяного перцю
  • 4-5 горошин чорного перцю
  • зелень
  • 2 ч. л. солі (або за смаком)
  • 1 ч. л. чорного меленого перцю
  • 4-5 ст. л. рафінованої олії

Спосіб приготування

  1. Печериці помити і нарізати соломкою. Розігріти сковороду без олії і додати гриби. Смажити їх на середньому вогні, доки вся рідина не випарується.
  2. Цибулю почистити і дрібно нарізати. Додати його в сковороду разом з маслом і зеленню. Посолити і поперчити. Смажити, поки цибуля не стане м'яким. Остудити.
  3. Очищену картоплю нарізати кубиками і залити холодною водою, додати сіль, часник, лаврове листя і перець горошком. Відварити до готовності і прибрати спеції.
  4. Готову картоплю розім'яти в пюре. Додати сіль, трохи олії та столову ложку борошна. Ретельно перемішати.
  5. З двох столових ложок пюре зробити корж, покласти в центр столову ложку начинки. Сформувати зрази і обваляти в борошні.
  6. Обсмажити зрази на сковороді з олією до золотистого кольору.

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