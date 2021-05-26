Харчування для здорового волосся: що потрібно включити в раціон

Всі люди стикаються з випаданням волосся, адже це природний процес. ⁣Наше волосся часто показує спосіб харчування і може вказувати на існування проблем в організмі людини, повідомляє РБК-Україна.

Дієтолог Світлана Фус розповіла у своєму Instagram про можливі причини проблем з волоссям, а також дала поради, що слід додати в раціон, щоб локони були здоровими та красивими.

Що важливо в харчуванні для здорового волосся?⁣⁣

Вітамін С. Він необхідний для синтезу колагену. Якщо харчування збалансоване і різноманітне, його дефіцит зустрічається дуже рідко. Але може розвиватися, якщо в щоденному раціоні мало свіжих овочів, ягід і фруктів.⁣⁣⠀⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀⁣⁣⠀⁣

Біотин (вітамін В7). Важливий компонент для росту і відновлення волосся. Він зустрічається в багатьох групах продуктів, а також синтезується кишковими бактеріями. Дефіцит спостерігається в разі порушення кишкової флори після лікування антибіотиками.⁣⁣⠀⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀⁣⁣⠀ ⁣⁣

Вітамін B12. Дефіцит спостерігається у вегетаріанців (особливо веганів), при паразитарних захворюваннях і шлунково-кишкових розладах. Брак вітаміну призводить до раннього посивіння волосся, мегалобластної анемії, периферичної нейропатії. Джерелом цього вітаміну є продукти тваринного походження - м'ясо, субпродукти, риба, яйця, молочні продукти.⁣⁣⠀⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀⁣⁣⠀⁣⁣

Лізин. Незамінна амінокислота, важлива для здоров'я і росту волосся. Бере участь у виробленні колагену - головного білка сполучної тканини. Його джерелом є білок, як тваринного так, і рослинного походження.⁣ ⁣ ⁣ ⠀ ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Ми те, що ми їмо. А волосся, як дзеркало, відображає стан і роботу систем вашого організму. І розплата за неправильні звички в харчуванні - хвороби, косметичні дефекти, швидке старіння, втома і багато іншого.⁣⁣