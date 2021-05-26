Курс біткоїну може досягти $100 тис – аналітик Bloomberg
Стратег Bloomberg Майк МакГлоун заявив, що біткоїн прямує до позначки в $100 тис. На його думку, головна криптовалюта все ще перебуває в стадії бичачого ринку, повідомляє Обозреватель.
Про це він написав у Twitter. Експерт додав, що масштабна корекція курсу біткоїну у квітні була викликана її занадто великим споживанням енергії.
При цьому корекція курсу підтверджує статус найбільшої у світі децентралізованої мережі. Фахівець відзначив, що видобуток біткоїну стає більш екологічним.