Сукня-оверсайз: наймодніші моделі на літо 2021

Влітку 2021 року в тренді будуть легкі та стильні сукні-оверсайз. Їх можна поєднувати як з чобітьми по коліно, так і з масивними кросівками або ж босоніжками на підборах, повідомляє Обозреватель.

Стилісти радять обирати сукні з трендовими принтами: в горошок, в смужку, або ж однотонні моделі.

Сукня-оверсайз – тренд 2021 року. Джерело: whowhatwear.co.uk

Сукня-оверсайз – тренд 2021 року. Джерело: whowhatwear.co.uk

Модна сукня в стилі оверсайз. Джерело: whowhatwear.co.uk

Модна сукня в стилі оверсайз. Джерело: whowhatwear.co.uk

Також у 2021 році користуються успіхом й сукні-футболки у стилі оверсайз. COS представили таку модель як в класичних нейтральних, так і в яскравих кольорах.

Сукня-оверсайз – тренд 2021 року. Джерело: whowhatwear.co.uk

Сукня-оверсайз – тренд 2021 року. Джерело: whowhatwear.co.uk

Модна сукня в стилі оверсайз. Джерело: whowhatwear.co.uk

Бренд Zara представив сукні-оверсайз в горошок в стилі халатів та нічних сорочок, а також лляні багаторівневі моделі.

Сукня-оверсайз – тренд 2021 року. Джерело: whowhatwear.co.uk

Модна сукня в стилі оверсайз. Джерело: whowhatwear.co.uk

Сукня-оверсайз – тренд 2021 року. Джерело: whowhatwear.co.uk