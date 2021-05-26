У Кремлі назвали дату зустрічі президентів Росії та Білорусі

Зустріч президентів Росії й Білорусі Володимира Путіна та Олександра Лукашенка відбудеться в п'ятницю, 28 травня, в Сочі. Заяв за підсумками не планується. Про це заявив прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков, повідомляє РИА Новости.

"У нас готується такий робочий візит. Це буде розмова двох президентів, яку планується продовжити за робочим обідом", - сказав Пєсков журналістам.

Відповідаючи на запитання, чи плануються в ході переговорів виступу або заяви для преси, Пєсков сказав:

"Ні, не заплановано".

Пєсков підтвердив, що переговори відбудуться в п'ятницю.

У Кремлі не виключають, що президент Білорусії Олександр Лукашенко на майбутній зустрічі проінформує російського колегу Володимира Путіна про стан білоруської економіки, обговорення можливої допомоги буде залежати від того, як глава республіки поставить питання, заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.