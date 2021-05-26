У Каліфорнії місто поступово йде під землю

Населений пункт Коркоран у долині Сан-Хоакін зіткнувся з проблемою осідання грунту через викачування грунтових вод, повідомляє Кореспондент.

Фермерське місто Коркоран в американському штаті Каліфорнія поступово йде під землю. Зміни, практично непомітні для місцевих жителів, видно на супутникових знімках NASA.

Відзначається, що за останні 14 років місто в деяких місцях осіло на 3,5 метра, що дорівнює, приблизно, одному поверху двоповерхового житлового будинку.

На думку експертів, процес осідання в регіоні викликаний поступовим виснаженням земель через викачування підземних вод.

Місцеві фермери активно видобувають дуже багато ґрунтових вод для зрошення посівів, внаслідок чого грунт починає опускатися.

Щорічно Коркоран з населенням майже 22 тисячі осіб повільно йде під землю від декількох сантиметрів до 0,6 метра.

Поки ні дороги, ні будівлі в місті не руйнуються, проте вплив процесу на його топографію істотний. Уже розбиті кожухи колодязів з питною водою, а ратушу довелося перебудувати за десять мільйонів доларів.

Агентство з управління водними ресурсами прогнозує, що місто осяде ще на 2-3 метри в наступні 19 років.