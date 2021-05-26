IKEA випустить електромобіль за $6500

Знаменитий виробник меблів і товарів для дому IKEA відкрив для себе нову сферу діяльності - випуск автомобілів. Первістка Höga планують продавати за все за 6500 доларів, повідомляє АвтоПортал.

Новий IKEA Höga створили у співпраці з Renault, повідомляє Autogeek. Електромобіль вийшов ну дуже оригінальним.

Höga - двомісний сітікар довжиною всього 2,3 м і висотою 1,8 м. Замість дверей у нього піднімаються лобове і заднє скло (причому переднє - разом із закріпленим на ньому кермом).

При потребі сидіння переднього пасажира в IKEA Höga можна зняти. Це звільнить місце для велосипеда або інвалідного візка.

Але найцікавіше полягає в тому, що IKEA Höga планують продавати як кит-кар - у вигляді набору деталей, з яких потрібно самому зібрати автомобіль. Власне, цим і обумовлена настільки невисока ціна.

Звичайно, далеко не кожен зможе сам зібрати електрокар. Але IKEA напевно запропонує послугу збірки за додаткові гроші - як у випадку з їх меблями.