У Британії на берег викинуло мішки з кокаїном

На узбережжі англійського графства Сассекс викинуло вантаж кокаїну, оцінюваний приблизно в 113 мільйонів доларів. Про це, посилаючись на британські ЗМІ, повідомляє Вести.

Місцеві жителі неподалік від міст Гастінгс і Ньюхейвен виявили на узбережжі водонепроникні сумки з прив'язаними рятувальними жилетами, в яких, як виявилося, перебував кокаїн.

Всього у двох знайдених партіях було близько 960 кг наркотику. Поліція вважає знахідки пов'язаними.

"Швидше за все, втрата партії такого розміру – це серйозний удар для причетних до цього злочинних організацій", – розповів глава місцевого відділення Національного агентства по боротьбі зі злочинністю Мартін Грейс.

За його словами, наркотики, найімовірніше, були зроблені в Південній Америці.

Також він нагадав, що великі партії наркотиків, які загубилися в морі, досить часто прибиває до британських берегів. У 2017 році на пляж Хоптон-біч в Норфолку викинуло кокаїн приблизно на 50 млн фунтів.