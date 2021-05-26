COVID-паспорти і безбар'єрне середовище: що прийняв Кабмін 26 травня

Кабмін 26 травня розпочався з теми ковідних паспортів, які запускає Європа, повідомляє Страна.ua.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що такі паспорти будуть введені і в Україні. Особливих подробиць він не повідомив, але запевнив, що до липня з ковідними паспортами для українців повинні встигнути.

Денис Шмигаль також торкнувся теми заборони польотів в Білорусь (рішення про це Кабмін прийняв вчора), назвавши дії Лукашенко "повітряним піратством". І зазначив, що сьогодні НКРЕ також прийняла рішення про заборону імпорту електроенергії з Білорусі та Росії. При цьому, відзначимо, що санкції проти Білорусі та Росії залишаються вкрай вибірковими, скажімо, поставки нафтопродуктів із сусідніх країн йдуть повним ходом.

Дитячі гроші і усиновлення по-новому

Кабмін затвердив відразу кілька законодавчих актів, що стосуються сімей з дітьми.

По-перше, уряд узгодив законопроєкт про реабілітацію дітей з інвалідністю. Йдеться про реорганізацію спеціалізованих установ для реабілітації дітей, на сьогоднішній день їх в Україні 138.

Прописано, що фінансуватися вони будуть з бюджету (зараз багато установ комунальні), і відносяться до сфери контролю органів соцзахисту. Також у співфінансуванні установ братимуть участь місцеві бюджети.

По-друге, схвалений законопроєкт про захист прав дітей. Зокрема, розмежовані повноваження місцевої влади і нової соціальної сервісної Нацслужби. Як зазначено в пояснювальній записці, зараз питаннями захисту прав дітей, в тому числі, урахуванням дітей на усиновлення займаються органи місцевої влади.

Але в їх структурі, як правило, немає спеціальних служб у справах дітей, отже, вони навряд чи можуть повноцінно виконувати ці функції. Тому питання, пов'язані із захистом дітей і соціальною підтримкою сімей пропонується передати у відання нової соціальної сервісної Нацслужби, яка створена при Мінсоцполітики.

Також прописані штрафи за невиконання завдань щодо захисту дітей і сімей. Для посадових осіб та представників підприємств штраф складе від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів. Раніше такого пункту в законодавстві не було. Окремим законопроєктом Кабмін пропонує внести зміни до адмінкодексу, прописавши там нові штрафні санкції.

По-третє, Кабмін пропонує внести зміни в законодавство про усиновлення. Як зазначено в пояснювальній записці до відповідного законопроєкту, на початок цього року в Україні налічувалося понад 17 тисяч дітей, які можуть бути усиновлені, тоді як в минулому році усиновили всього близько 1,3 тисяч дітей, з низ 992 дітей взяли в сім'ї українці (це на 443 дитини менше, ніж в 2019 році). При цьому через суд усиновлення анулював в 36 випадках.

Тому в Кабміні вирішили, що законодавство про усиновлення потрібно переписати. Нових вимог кілька. По-перше, встановили граничну різницю у віці між майбутніми прийомними батьками та дітьми - не більш 45 років. По-друге, вирішили навчати майбутніх батьків.

"Більше 90% сімей, які виявили бажання взяти дитину на виховання, не мають батьківського досвіду, що призводить до складнощів після усиновлення" , - йдеться в пояснювальній записці.

По-третє, громадян, які мають хронічні хвороби (в першу чергу, інвалідність) віднесли до категорії тих, хто не може бути усиновлювачем. По-четверте, прописали відмову біологічних батьків від дітей і згоду на передачу з на усиновлення - не раніше, ніж через 6 тижнів з моменту народження дитини.

Також усиновлювачами не зможуть бути особи однієї статі і ті, хто перебуває на обліку в поліції. Для усиновлення українських дітей іноземцями потрібно буде отримувати дозвіл органів соцзахисту і проходити більш жорсткі, ніж зараз, перевірки.

По-четверте, розроблений законопроєкт про збільшення допомоги при народженні дитини. Зараз ця сума - 41280 гривень, і вона не переглядалася з 2014 року. У проєкті пропонується з початку наступного року збільшити допомогу при народженні дитини до 50 тисяч. Відразу будуть платити 25% (тобто, 12, 5 тисяч), решту суми - протягом 3 років.

З 2023 року допомога при народженні дитини пропонується збільшувати щорічно на прогнозний показник зростання індексу споживчих цін (на відсоток інфляції). Зрозуміло, що пропоноване збільшення допомоги при народженні дитини вже зараз не відповідає реаліям - 50 тисяч мало на що вистачить, а вже про те, що така сума спровокує бебі-бум і говорити не доводиться.

Чи допоможуть ці заходи вирішити питання народжуваності, соціального захисту сімей і дітей - покаже час. Але в цьому питанні далеко не все залежить від законодавства, багато що вирішує також загальна соціально-економічна ситуація в країні, а вона поки залишає бажати кращого.

Харчування для ліквідаторів

Кабмін переглянув забезпечення військових. Уряд своєю постановою змінив норми харчування військовослужбовців. Правда, не всіх. Нововведення стосуються норми харчування №1 загальновійськовому - вони передбачають забезпечення триразовим харчуванням з підвищеною калорійністю порцій і питної бутильованої водою рядовий і керівний склад служби цивільного захисту під час відряджень за межі гарнізону Оперативно-рятувальної служби (на ліквідацію наслідків різного роду стихійних явищ, техногенних катастроф та ін).

Оборонка через НАТО

Україна залучає міжнародні організації, які будуть закуповувати товари, роботи і послуги оборонного призначення. За аналогією зі схемою, яка зараз працює на ринку закупівель медпрепаратів, коли ліки для нашої країни купуються через іноземні структури, зокрема, британську Crown Agency.

Кабмін своїм рішення затвердив перелік таких організацій по оборонці. У списку - два агентства НАТО (по зв'язку і інформації - NATO Communications and Information Agency, щодо підтримки та постачання - Nato Support and Procurement Agency) і програма уряду США Foreign Military Sales. Подробиці роботи цих організацій в Україні поки не уточнюються.

Штрафи за валюту

Кабмін з подачі глави Мінфіну Сергія Марченка, прийняв постанову, якою посилюються штрафні санкції для юросіб за порушення валютного законодавства. Штрафи становитимуть від 25% до 50% від суми операції, проведеної з порушеннями (50% - за повторні випадки). Штрафувати порушників буде податкова служба. Причому, штраф можуть виписати протягом від 6 місяців до 3 років з моменту виявлення порушення.

Удар по автомайданчикам

Кабмін посилює правила держреєстрації б/у авто. У постанові уряду прописано, що до реєстрації не допускатимуться транспортні засоби, придбані з порушенням законодавства. Також продавці - суб'єкти господарювання повинні будуть вносити всі договори купівлі-продажу в електронні реєстр.

Всі авто, які потраплять до реєстру, стануть перевіряти на перебування в розшуку, наявність в базі Інтерполу, на предмет застави, а також звіряти з базою боржників. Як зазначено в пояснювальній записці, це повинно захистити потенційних покупців, які зараз ризикують потрапити в шахрайські схеми і залишитися і без грошей, і без автомобіля.

Якщо старі авто продаються через комісійні майданчики, продавець зобов'язаний буде дати повний звіт щодо технічного стану та вести повний облік колишніх і нових власників автомобілів.

Можливо, потенційних покупців авто нові правила і захистять. Тільки ось на платформах через які офіційно працюють майданчики в Україні не так і багато автомобілів. А з жорсткістю правил їх може стати ще менше, отже, зросте ринок приватних перепродажів б/у автомобілів, на якому покупці взагалі ніяк не захищені.

Нові повноваження МВС

МВС розширять повноваження. Відповідну постанову прийняв Кабмін. Серед нових функцій відомства Арсена Авакова з'явилися, зокрема, такі:

облік знарядь кримінальних правопорушень;

Розвиток єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту по лінії Нацполіціі, ГСЧС, Нацгвардії і Держприкордонслужби;

Психологічне забезпечення державних службовців МВС, поліцейських, ГСЧС, Нацгвардії і ін.;

Питання розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій;

Моніторинг ефективності освіти в правоохоронній сфері, МВС також буде встановлювати вимоги до ректорів вищих військових навчальних закладів та порядок підготовки студентів;

Міністр внутрішніх справ призначатиме на посаду і звільнятиме керівників підрозділів і установ, які належать до МВС, прийматиме рішення про їх заохочення або притягнення до відповідальності.

Парковки для інвалідів, пандуси, широкі дверні отвори

В Україні проведуть моніторинг усіх будівель на предмет їх "безбар'єрності", тобто, доступності для інвалідів. Порядок такого моніторингу прийняв Кабмін. Як зазначено в пояснювальній записці, будівлі, які побудовані до 2007 року, як правило, не відповідають вимогам.

Списки об'єктів, які будуть обстежувати, визначить Мінрегіон, а за підсумками моніторингу з'являться свого роду рейтинги - наскільки той чи інший регіон відповідає вимогам безбар'єрності.

Будуть враховувати наявність парковок для інвалідів (не менше 10% від всіх паркувальних місць), ширину входу на територію і в приміщення (не менше 90 сантиметрів), пішохідних доріжок (не менше 1,8 метра), покриття тротуарів, наявність пандусів і їх нахил та ін. В цілому вимог до приміщень у Мінрегіону - на кілька сторінок.

Зрозуміло, що виявлені порушення доведеться усувати. Як мінімум-це чималі додаткові кошти, які доведеться шукати місцевій владі (а громадські будівлі, як правило, знаходяться на їхньому балансі).

Причому, не виконання вимог може бути наслідком припинення фінансування роботи установи. З такою проблемою недавно зіткнулися, зокрема, комунальні лікарні - НСЗУ просто відмовлялося укладати з ними договори.

Як повідомив, голова київської профспілки працівників охорони здоров'я Сергій Кубанський, ситуація ускладнюється тим, що далеко не всі будівлі можна переобладнати, скажімо, встановити ті ж пандуси або розширити дверні отвори. Наприклад, по лікарнях, які розміщуються в старих будівлях-об'єктах архітектурного нагляду, це проблематично.

Для лікарень вимога по безбар'єрності перенесли (інакше багато хто просто не зміг б укласти договори з НСЗУ і залишився б без фінансування), але не зняли. Тепер же з такою проблемою можуть зіткнутися і інші установи.

Нові санкції проти російських акторів

Кабмін прийняв постанову про санкції. Воно передбачає, що уряд винесе на розгляд РНБО пропозиції щодо запровадження персональних санкцій до іноземних громадян - представників сфери культури і мистецтва.

У списку санкцій потрапили ті, хто "демонстративно і спеціально порушує встановлений порядок в'їзду на тимчасово окуповані території республіки Крим і міста Севастополя, проводить концертні та інші публічні заходи на цій території".

Після санкцій РНБО щодо цих осіб, МЗС має проінформувати компетентні органи ЄС, США, Канади та інших держав і закликати їх ввести аналогічні санкції. Кабмін вже сформував список санкцій на кілька аркушів.

У списку громадяни РФ, зокрема, актори Ольга Кабо, Дмитро Орлов, Олександр Петров, Євген Пронін, Олексій Чадов. Приводом для санкцій стали їхні візити до Криму з 2016 року.

Діти відпочивають

Кабмін схвалив Концепцію державної програми оздоровлення та відпочинку дітей до 2025 року.

Документ досить великий і поки містить мало конкретики. Але є кілька важливих моментів. Перше: в організації дитячого відпочинку хочуть впровадити принцип "гроші ходять за дитиною" (за аналогією з гаслом медреформи "гроші ходять за пацієнтом").

Тобто, держава буде купувати за бюджетні кошти путівки для дітей-пільговиків у конкретних оздоровчих закладів, що мають ліцензії. У пояснювальній записці зазначено, що гідних оздоровчих установ в Україні залишилося не так багато - у більшості погана матеріально-технічна база і сервіс.

Тобто, дитячим санаторіям і таборам доведеться поборотися за бюджетні кошти.

І конкуренція тут буде рости. Якщо зараз держава купує путівки в основному в дитячих центрах "Молода гвардія" та "Артек", то в подальшому планується вибирати з усього переліку дитячих установ, в тому числі, приватних.

У Мінсоцполітики вважають, що такий підхід дозволить залучити інвестиції в сферу організації дитячого відпочинку і в цілому поліпшить пропозицію.

Мета програми- забезпечити оздоровленням та відпочинком не менше 70% дітей шкільного віку, зокрема, 100% дітей-сиріт, не менше 50% дітей-інвалідів, 75% дітей з багатодітних сімей, 12% талановитих дітей (відмінників, переможців олімпіад та ін .).

Зрозуміло, що нові підходи держави можуть кардинально перекроїти ринок дитячого оздоровлення. Багато санаторіїв і таборів ризикують просто залишитися без фінансування, отже, будуть закриватися (цей процес вже зараз відбувається), в той же час стане більше приватних таборів. Що буде з цінами на путівки для тих, хто не зможе отримати їх від держави - питання відкрите. Швидше за все, дешевих пропозицій на ринку стане менше.

Новий губернатор Кіровоградської області

Кабмін погодив призначення нового губернатора Кіровоградської області за поданням президента Володимира Зеленського. На цю посаду претендує нинішня глава департаменту агропромислового комплексу ОДА Марія Чорна.

У своєму виступі перед урядом Чорна зазначила, що на посаді губернатора має намір приділити особливу увагу розвитку сільського господарства, соціального захисту громадян.

Нагадаємо: колишнього губернатора Кіровоградщини Андрія Назаренко відправили у відставку в квітні, він не пробув на своїй посаді і року. Він став губернатором в 2020 році, прийшовши на зміну Андрію Балону, якого затримали за підозрою у вимаганні (він, нібито, вимагав щомісячні "внески" від обороту лабораторій ветеринарної медицини).

Причинами відставки Назаренко називали в тому числі, конфлікт з главою Кіровоградської облради, представником "Слуга народу" Сергієм Шульгою.

Після його відставки, на посаду губернатора розглядалося відразу кілька кандидатур, в тому числі, лідер обласної організації "За майбутнє" Олександр Черноіваненко, екс-нардеп від "Народного фронту" Олександр Горбунов, екс-регіонал Олександр Біловол і, власне, Марія Чорна.