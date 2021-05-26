Пенсія на картку: рішення прийняте

Перехід на отримання пенсій з готівкової на карткову форму буде проходити поступово і реалізовуватися як право, а не зобов'язання людей. Відповідне рішення прийнято Кабінетом міністрів в середу, 26 травня, повідомляє Обозреватель.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час онлайн-трансляції урядового засідання в YouTube. Проект самого рішення не був включений до порядку денного, однак раніше Глава уряду заявляв, що перехід до отримання пенсій на карту буде поетапним, і Укрпошта буде продовжувати доставляти пенсії в населені пункти без банкоматів.

Етапність переходу до стратегії "пенсія на картки" буде виглядати наступним чином:

старт програми почнеться з великих міст – зі 100 тисячами населення і більше;

в тих населених пунктах, де щільність населення не дозволяє мати банківське відділення або банкомат, там пенсія буде здійснюватися через відділення Укрпошти, як і раніше.