Українські прикордонники посилено охороняють кордони з Білоруссю і РФ

Українські прикордонники здійснюють охорону кордонів з Росією та Білоруссю в посиленому варіанті, повідомляє РБК-Украина.

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко заявив про можливу небезпеку з цих напрямків. За його словами, звідти небезпека може прийти у будь-який момент.

"У нас є певні процедури, такі як контроль другої лінії, і щодня ми не пропускаємо близько 100-150 іноземців, переважно громадян РФ, які не потрапляють на територію України" , - повідомив він.

Дейнеко зазначив, що кордони з Білоруссю та РФ охороняють в посиленому режимі.

Зазначимо, сьогодні опівночі Україна закрила авіасполучення з Білоруссю. З 26 травня всі прямі рейси між країнами скасовуються.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти Ryanair після повідомлення про вибухівку.