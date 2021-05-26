Українські прикордонники посилено охороняють кордони з Білоруссю і РФ
Українські прикордонники здійснюють охорону кордонів з Росією та Білоруссю в посиленому варіанті, повідомляє РБК-Украина.
Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко заявив про можливу небезпеку з цих напрямків. За його словами, звідти небезпека може прийти у будь-який момент.
"У нас є певні процедури, такі як контроль другої лінії, і щодня ми не пропускаємо близько 100-150 іноземців, переважно громадян РФ, які не потрапляють на територію України", - повідомив він.
Дейнеко зазначив, що кордони з Білоруссю та РФ охороняють в посиленому режимі.
Зазначимо, сьогодні опівночі Україна закрила авіасполучення з Білоруссю. З 26 травня всі прямі рейси між країнами скасовуються.
Нагадаємо, Олександр Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти Ryanair після повідомлення про вибухівку.