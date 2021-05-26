Кабмін схвалив призначення нової голови Кіровоградської ОДА

Кабінет міністрів України погодив призначення Марії Чорної головою Кіровоградської обласної державної адміністрації, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідний проєкт указу президента був схвалений на засіданні уряду в середу.

Марія Чорна на даний момент є директором департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської облдержадміністрації, а до того була заступником директора - начальником управління економічної політики та фінансового забезпечення даного департаменту.