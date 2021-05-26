У Києві в тролейбус кинули пляшку із запальною сумішшю

У Києві на вул. Теодора Драйзера чоловік кинув у тролейбус пляшку із запальною сумішшю, заявили в пресслужбі Національної поліції України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Попередньо встановлено, що чоловік кинув пляшку з невідомою речовиною в тролейбус, в результаті чого розбилося скло і сталося загоряння в салоні. Крім того, в результаті інциденту постраждала пасажирка громадського транспорту, яку медики госпіталізували до лікарні", – вказується в повідомленні.

Як повідомляє ГУ ДСНС в м. Києві, загоряння в тролейбусі було ліквідовано о 12:37. Постраждала жінка отримала опіки 2 ступеню верхніх кінцівок і шиї.

Дії правопорушника припинили пасажири тролейбуса спільно з дільничними, які несли службу неподалік. Зловмисник – місцевий житель 1993 року народження. Зараз з ним спілкуються правоохоронці.

Подія зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події Деснянського управління поліції. Після перевірки інциденту буде дана правова кваліфікація.