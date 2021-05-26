Населення продало більше інвалюти, ніж купило

Чиста пропозиція іноземної валюти з боку населення України з початку року перевищило $1,1 млрд, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Чистий продаж населенням готівкової іноземної валюти з початку травня склав $150 млн, безготівковій - $61 млн. З початку року чистий продаж іноземної валюти населенням перевищив $1,1 млрд", - повідомив глава Ради Національного банку України Богдан Данилишин.

Данилишин зазначив, що на міжбанківському ринку продовжує домінувати попит клієнтів банків на інвалюту (чистий продаж банками іноземної валюти клієнтам склав $11 млн в середньому за день), який формувався на форвардному сегменті ринку.

За його словами, банки в той же час компенсували чисту продаж іноземної валюти з позиції за рахунок покупки готівкової і безготівкової іноземної валюти у фізосіб.

Міжнародні резерви НБУ станом на 26 травня становили $27,9 млрд, що на 4%, або на $1,2 млрд менше, ніж станом на початок року, і на 0,4%, або $100 млн, менше, ніж на початок місяці.

Глава Ради НБУ додав, що обсяг операцій клієнтів банків з безготівковою інвалютою з урахуванням операцій "своп" в квітні знизився на 12,1% за операціями з продажу інвалюти і на 8,5% - з купівлі іноземної валюти.