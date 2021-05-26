Киянам розповіли, коли підвищать проїзд у метро

Проїзд у метро Києва подорожчає. Але станеться це не так швидко, як побоюються пасажири. Рішення про підвищення тарифу буде прийматися влітку.﻿ Про це в ефірі телеканалу "Наш" заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна.

Градоначальник заспокоїв людей і сказав, що до 20-25 гривень вартість проїзду в підземці підіймати не будуть.

"Одне можу сказати, що тема підвищення тарифу назріла. Але можу гарантувати, що до 20-25 грн. Підіймати ми ні в якому разі не плануємо. Я не виключаю, що підвищення буде найближчим часом, але однозначно зробимо так, щоб це підвищення не вдарило сильно по людях" , – підкреслив Кличко.

Кличко вкотре нагадав українцям, що на сьогодні вартість проїзду в громадському транспорті Києва є найнижчою в Європі.