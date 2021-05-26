Міжбанк: долар продовжує рости

Зниження пропозиції валюти від експортерів, яким вчора почали виплати компенсації ПДВ, сприяло зростанню дисбалансу між попитом і пропозицією на міжбанківському валютному ринку﻿.

Як наслідок, котирування безготівкового долара сьогодні подолали рівень 27,50 гривень і спрямувалися вгору, досягнувши до початку обідньої перерви 27,57 гривень на покупку і 27,58 гривень на продажу. Частина покупців, будучи не готова брати валюту за такими цінами, вирішила почекати і зняла свої заявки. Ті ж, хто терміново потребував валюті, був змушений купувати її за ціною від 27,55 гривень і вище.

Слідом за безготівковим пішов вгору і цінник на готівковий долар. Ще вранці долар в столиці пропонували по 27,49-27,50 гривень. Коли на міжбанку почалося зростання, оптові обмінні пункти дружно почали переставляти цифри в бік зростання. До обіду долар на київських оптах віддавали не дешевше 27,54-27,55 гривень, а більш дрібні обмінні пункти навіть спробували ставити 27,57-27,60 гривень. Втім, попиту за такими цінами у них не було, і після обіду цінники там, де вони були занадто розірвані, почали переглядати в бік зниження.

Зростання євро на FOREX, що спостерігалося в понеділок і вівторок, сьогодні перейшло в корекційне зниження: з 1,2263 євро опустився до позначки 1,2227 долара, і схоже, що він може подешевшати ще сильніше. Це зниження було компенсовано зростанням готівкового долара, в результаті, готівковий євро сьогодні в першій половині дня торгувався відносно стабільно в межах 33,55-33,60 гривень. Спроби продати євро дорожче успіху не мали.

Російський рубль вже відпрацював отриманий вчора позитив від новини про зустріч президентів США і Росії і сьогодні знову почав плавне зниження до американського долара, опустившись в першій половині дня до 73,65 рубля за долар. Ціна готівкового рубля в Україні абсолютно не реагує на коливання рубля в світі: в Києві його продовжують продавати по 3,72 -3,75 гривні за 10 рублів.