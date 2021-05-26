Росія оголосила ще одного посла "персоною нон грата"

Міністерство закордонних справ РФ оголосило "персоною нон грата" ще одного співробітника Посольства Болгарії в Москві. Про це, з посиланням на сайт МЗС РФ, повідомляє Укрiнформ.

"26 травня Посол Болгарії А.Кристін був запрошений в МЗС Росії, де йому була вручена нота Міністерства про оголошення" persona nоn grata "співробітника Посольства Болгарії в Росії", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що цей захід є відповіддю на ухвалене у квітні болгарською стороною рішення оголосити "persona nоn grata" дипломата Посольства Росії в Софії.