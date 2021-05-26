До Кабміну внесли пропозицію кандидатури на посаду головного санлікаря
До Кабміну внесли документи про кандидата на посаду головного санітарного лікаря України, ним пропонують призначити заступника директора Центру громадського здоров'я МОЗ Ігоря Кузіна, повідомляє Страна.ua.
Ігор Кузін - лікар-епідеміолог, магістр громадського здоров'я, магістр за фахом "публічне управління і адміністрування", спеціалізація "організація і управління охороною здоров'я", "епідеміологія".
У ЦГЗ МОЗ Кузін працює з березня 2017 року. У травні 2018-го став заступником директора Центру громадського здоров'я, з грудня 2019 по лютий 2021 року виконував обов'язки гендиректора ЦОЗ. У травні 2021 року Кузін був обраний заступником голови Європейської мережі Міжнародної асоціації національних інститутів громадського здоров'я.
Нагадаємо, 18 травня Верховна Рада України відправила у відставку главу МОЗ Максима Степанова.
На місце Степанова парламент 20 травня призначив заступника міністра охорони здоров'я і головного санітарного лікаря Віктора Ляшко.