Як швидко та просто спекти смачні рогалики на кефірі швидко та просто

Як швидко та просто спекти смачні рогалики на кефірі швидко та просто

Ця випічка для багатьох – одна з найулюбленіших, спогади про яку тягнуться із самого дитинства. Колись такі рогалики з різними начинками, насамперед з варенням і джемом, були дуже популярними. Їхня актуальність, мабуть, не зникне ніколи. І якщо у вас залишився кефір, і ви не знаєте, що з ними робити – спечіть смачні й м'які рогалики з варенням, повідомляє Сегодня.

Рогалики на кефірі

Інгредієнти

  • Кефір – 150 мл
  • Борошно пшеничне – 375 г
  • Масло вершкове – 150 г
  • Цукор – 2 ст. л.
  • Сода – 1 ч. л.
  • Сіль – 1 щіпка
  • Джем або густе варення
  • Цукрова пудра – для посипання рогаликів
  • Ванілін – 1 г
  • Олія – для змазування дека.

Спосіб приготування

  1. У кефір додати соду, добре перемішати. Залишити на 10-15 хвилин.
  2. У борошно додати сіль, ванілін і нарізане холодне масло. Перетерти руками в дрібну крихту.
  3. З'єднати масляну крихту з цукром і кефіром. Замісити м'яке тісто.
  4. Розділити тісто на три частини, кожну розкачати в коло діаметром 23-24 см. Розрізати на 8 частин. Викласти на кожну частину по 1 ч. л. начинки та сформувати рогалики.
  5. Викласти сформовані рогалики на деко, застелене пергаментом і змащене олією.
  6. Випікати за 180 градусів 25 хвилин до зарум'янювання. За бажанням посипати просіяною цукровою пудрою.

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