Як швидко та просто спекти смачні рогалики на кефірі швидко та просто
Ця випічка для багатьох – одна з найулюбленіших, спогади про яку тягнуться із самого дитинства. Колись такі рогалики з різними начинками, насамперед з варенням і джемом, були дуже популярними. Їхня актуальність, мабуть, не зникне ніколи. І якщо у вас залишився кефір, і ви не знаєте, що з ними робити – спечіть смачні й м'які рогалики з варенням, повідомляє Сегодня.
Рогалики на кефірі
Інгредієнти
- Кефір – 150 мл
- Борошно пшеничне – 375 г
- Масло вершкове – 150 г
- Цукор – 2 ст. л.
- Сода – 1 ч. л.
- Сіль – 1 щіпка
- Джем або густе варення
- Цукрова пудра – для посипання рогаликів
- Ванілін – 1 г
- Олія – для змазування дека.
Спосіб приготування
- У кефір додати соду, добре перемішати. Залишити на 10-15 хвилин.
- У борошно додати сіль, ванілін і нарізане холодне масло. Перетерти руками в дрібну крихту.
- З'єднати масляну крихту з цукром і кефіром. Замісити м'яке тісто.
- Розділити тісто на три частини, кожну розкачати в коло діаметром 23-24 см. Розрізати на 8 частин. Викласти на кожну частину по 1 ч. л. начинки та сформувати рогалики.
- Викласти сформовані рогалики на деко, застелене пергаментом і змащене олією.
- Випікати за 180 градусів 25 хвилин до зарум'янювання. За бажанням посипати просіяною цукровою пудрою.