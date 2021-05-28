Як швидко та просто спекти смачні рогалики на кефірі швидко та просто

Ця випічка для багатьох – одна з найулюбленіших, спогади про яку тягнуться із самого дитинства. Колись такі рогалики з різними начинками, насамперед з варенням і джемом, були дуже популярними. Їхня актуальність, мабуть, не зникне ніколи. І якщо у вас залишився кефір, і ви не знаєте, що з ними робити – спечіть смачні й м'які рогалики з варенням, повідомляє Сегодня.

Рогалики на кефірі

Інгредієнти

Кефір – 150 мл

Борошно пшеничне – 375 г

Масло вершкове – 150 г

Цукор – 2 ст. л.

Сода – 1 ч. л.

Сіль – 1 щіпка

Джем або густе варення

Цукрова пудра – для посипання рогаликів

Ванілін – 1 г

Олія – для змазування дека.

Спосіб приготування