Росію чекає новий етап боротьби за "ПП-2"

Після завершення будівництва "Північного потоку-2" почнеться новий етап боротьби з трубопроводом під час його сертифікації. Про це в середу, 26 травня, заявив постпред РФ при ЄС Володимир Чижов, повідомляє Кореспондент.

"Побудувати його побудують, але постане питання про сертифікацію, про введення в експлуатацію, ось тоді почнеться наступний етап боротьби з ним", – сказав він.

Він нагадав, що проти газопроводу виступає Україна.

"Заяви президента Зеленського про те, що "все пропало", прозвучали досить чітко", – сказав Чижов.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що відмова від санкцій проти "ПП-2" стане поразкою США й особисто президента Джо Байдена.

Сам Байден напередодні визнав, що санкції проти проєкту марні, оскільки він майже добудований.