Кабмін після Степанова звільнив двох його заступників

Кабінет Міністрів України звільнив із посад двох із п'яти заступників міністра охорони здоров'я, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з рішенням, ухваленим на засіданні в середу, Кабмін звільнив заступника міністра Світлану Шаталову, яка, зокрема, опікувалася питаннями закупівель, та Ігоря Іващенка, який обіймав посаду заступника міністра з питань євроінтеграції.

Як повідомлялося, у вівторок декларацію кандидата на посаду заступника міністра охорони здоров'я з євроінтеграції подав гендиректор ДП "Український центр транспланто-координації" Дмитро Коваль.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що планує долучити до своєї команди половину заступників, що працювали за Максима Степанова.