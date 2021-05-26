Квартиру в Києві продадуть в якості колекційного NFT

Платформа для угод з нерухомістю Propy виставить на NFT-аукціон двокімнатну квартиру в Києві, покупку якої у 2017 році оформили з використанням блокчейну, повідомляє ForkLog.

Аукціон триватиме 24 години, стартова ціна лота складе $ 20 000 в криптовалюті.

Невзаємозамінними токен, який отримає покупець, включає:

доступ до документів про передачу права власності;

NFT-токен роботи популярного київського графіті-художника Chizz, фізична версія якої намальована на стіні квартири;

фотографії приміщення.

Зараз нерухомість знаходиться у власності американської LLC, якою володіє засновник хедж-фонду Arrington XRP Capital Майкл Аррінгтон.

Під час операції продавець підписує документи, які за допомогою NFT-токена передадуть право власності переможцю аукціону. Він стає власником квартири протягом хвилини після заповнення даних для KYC.

«NFT продається як компанія з квартирою на балансі, тому новий запис у реєстрі нерухомості не треба. Процес повторюється щоразу при перепродажі цього NFT, що зберігає конфіденційність нового власника», - пояснили в Propy.

Інформацію про старт торгів компанія повідомить пізніше.