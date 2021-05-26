Квартиру в Києві продадуть в якості колекційного NFT
Платформа для угод з нерухомістю Propy виставить на NFT-аукціон двокімнатну квартиру в Києві, покупку якої у 2017 році оформили з використанням блокчейну, повідомляє ForkLog.
Аукціон триватиме 24 години, стартова ціна лота складе $ 20 000 в криптовалюті.
Невзаємозамінними токен, який отримає покупець, включає:
- доступ до документів про передачу права власності;
- NFT-токен роботи популярного київського графіті-художника Chizz, фізична версія якої намальована на стіні квартири;
- фотографії приміщення.
Зараз нерухомість знаходиться у власності американської LLC, якою володіє засновник хедж-фонду Arrington XRP Capital Майкл Аррінгтон.
Під час операції продавець підписує документи, які за допомогою NFT-токена передадуть право власності переможцю аукціону. Він стає власником квартири протягом хвилини після заповнення даних для KYC.
«NFT продається як компанія з квартирою на балансі, тому новий запис у реєстрі нерухомості не треба. Процес повторюється щоразу при перепродажі цього NFT, що зберігає конфіденційність нового власника», - пояснили в Propy.
Інформацію про старт торгів компанія повідомить пізніше.