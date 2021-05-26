Ось що потрібно робити, якщо ви хропете

А ви знали, що хропіння є у приблизно кожного п'ятого жителя планети, причому у чоловіків трохи частіше - кожен четвертий чоловік, або кожна шоста жінка. А через що ми хропимо, і найголовніше, що можна з цим зробити, як від хропіння позбутися ми поговоримо докладно в цьому ролику, повідомляє Здоровьесберегающий канал.

Отже, які причини хропіння? Сам по собі храп виникає в ситуації, коли просвіт шляхів у вентиляції легенів надмірно звужується, і для цього є кілька причин. Одна з причин, це викривлення носової перегородки. Дивіться відео до кінця і все дізнаєтеся!