Коломойський підтвердив, що має можливість впливати на ситуацію в країні

Олігарх Ігор Коломойський визнав, що має можливість впливати на ситуацію в країні, однак запевнив, що не користується цим, повідомляє Радіо Свобода.

"Звичайно, можливість впливати є. Було би смішно говорити, що її немає. Чи користуюсь я цим? Ні. Не користуюся, тому що у мене немає жодного взаємозв'язку мого бізнесу з тими, про кого ви запитуєте, хто може впливати на якісь речі, пов'язані з моїм бізнесом. Мій бізнес не залежить на сьогоднішній день від якихось ухвалених законів, чи тих, які можуть ухвалити", – стверджує Коломойський.

Олігарх запевняє, що не спілкується ні з міністрами, ні з Офісом президента, ні з президентом. А от із окремими депутатами каже, що спілкується, однак,​ "шапочно", не впливаючи на них.

За словами Коломойського, йому все одно, коли його називають словом "олігарх".

"Як би я до цього не ставився, це ні на що повпливати не зможе. Немає значення, ким я себе вважаю. Сьогодні термін "олігарх" я прирівнюю до терміну "ворог народу", бо ті люди теж не вважали себе "ворогами народу", а їх так називали. Ярлик "олігарх" є і він живе своїм життям, бо ніхто до кінця не розуміє, кого під нього можна класифікувати. Сьогодні всі вкладають у слово "олігарх" сенс, що це – погано, тому нічого хорошого цей термін сьогодні його власнику не може принести", – пояснює Коломойський.

Ідея визначити поняття "олігарх" на законодавчому рівні, на його думку, є непоганою, адже ​це, за словами Коломойського, можливо, дозволить більш чітко зрозуміти, до кого саме можна застосовувати цей термін. Водночас оцінювати загалом ініціативу президента Зеленського щодо зменшення впливу олігархів на країну Коломойський поки що не поспішає.

"Коли напишуть закон – подивимося-почитаємо", – зауважує він.

Цього року Ігор Коломойський опинився на четвертому місці в українському списку Forbes зі статками у 1,8 мільярда доларів.